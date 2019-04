Luli Salazar: ¿En crisis y perseguida?

“Es triste lo que pasa. En este país todos los políticos prometen y después es siempre lo mismo. Están pensando en cómo van a quedar eternamente en el poder y no en políticas que ayuden a la gente. No está bien decir que hace mucho que no voto pero los políticos me tienen desolucionada, agregó

Furia

Luego de esas declaraciones contra los políticos, se le sumó la noticia de que Luli poseía una gran deuda por el acumulamiento de multas por mal estacionamiento y exceso de velocidad. Cuando el tema estalló en las redes sociales, Salazar aseguró que sufría una persecución del Gobierno de Mauricio Macri: “¡¡Mismos métodos!! Si decís o te quejás de la situación del país, no solo te mandan a los trolls a matarte en las redes, sino que te sacan a la luz infracciones o te mandan a la AFIP. Copian los mismos métodos de persecución que el Gobierno anterior o peor”.

Cruce

Ante esto, una usuaria le respondió: “¿¿Persecución??? O sea no llegás a fin de mes, no te da para ir al súper, vivís el día a día, ¿y lo comentas bajando del avión volviendo de Disney? Y el problema son los trolls y la persecución del gobierno. Se pide sensatez en la comunicación nada más. Suerte igual”. Lejos de quedarse atrás, Luli saltó con los tapones de punta y lanzó: “Qué sabés vos de mi vida!!! Nadaaa, sabés que el viaje a Disney se lo regalaron a mi hija, así que shshsshshshsh y cada uno se puede quejar desde donde le afecte. Porque nos afecta a todos”.