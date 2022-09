Luli Salazar se metió en la escuela de su hija: ¿Qué hizo?

"Qué lindo! Ayer fui a cole de mi hija a leerles un cuento a todos sus amiguitos" , escribió Salazar y compartió postales del momento educativo del que fue parte para un grupo de estudiantes infantiles en la clase de español, en el instituto “The American International School of Buenos Aires”, donde asiste la niña.

"¡Qué lindo recuerdo!” agregó la modelo y se fotografió con el grupo de niños a quienes decidió cubrirles sus rostros con emojis para proteger su identidad, aunque se pudo ver el rostro de Matilda, quien ya cuenta con su propio perfil en redes sociales y por cierto tiene muchísimos seguidores.

En una nota con la revista Gente, Luli Pop, como se hizo llamar cuando debutó como cantante, había dicho que el colegio mantiene una estrecha interacción con los padres. "Este colegio tiene mucha interacción con los padres. Es un establecimiento bastante cosmopolita porque van chicos de todas las nacionalidades. Es muy inclusivo también y tiene como objetivo integrar a los niños", contó en aquella oportunidad.

El deseo de Luli de tener otro hijo

En Socios del Espectáculo (El Trece) Luciana Salazar anticipó su deseo de convertirse en madre una vez más. Sin embargo, la rubia contó que quien no está dispuesta a ceder el trono de hija única es Matilda.

“Es bastante celosa, a veces le pregunto: ´Mati, ¿te gustaría tener un hermanito?´. ´¡No!´, me dice, rotundo”, dijo la modelo, replicando con la mano el gesto que le hace la niña cuando ella saca el tema.

En cuanto a su deseo como mujer, la blonda aseguró que “si ella me dice que no, ya está. Yo, mi sueño de ser madre, ya lo cumplí, era mi deseo absoluto. Ahora, si la vida más adelante me da otra oportunidad, bienvenido sea, siempre un hijo es bienvenido”.