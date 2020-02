Luli se despega de la "polémica"

Aprovechando su descargo en LAM, el productor adelantó que a partir de marzo habrá nuevas figuras en el programa que se emite por América. ¿La sorpresa? Luciana Salazars estará en la mesa del programa, además de el conductor Oscar González Oro y Gladys Florimonte. Con esta noticia muchos medios especularon que la llegada de la “politóloga” se daba en reemplazo de Virginia.

Frase: “Nadie reemplaza a Nadie. Se me ofreció una participación especial”

Sin embrago, Luli se encargó de aclarar el tema en su cuenta de Twitter.

Tajante

“Nadie reemplaza a nadie. Primero que no cerré nada, segundo que lo que se me ofreció es una participación especial: no ser la dueña del bar. Además, no puedo todos los días”, fue el mensaje de Salazar confirmando su casi participación en el legendario programa.

Todo listo

Por otro lado, la ex pareja de Martín Redrado, afirmó que tendrá su propio programa.

“Lo único concreto es mi llegada a C5N con la conducción de mi programa”, detalló la rubia en otro tuit. Y no descartó estar presente en otras emisoras: “Después sigo evaluando otras propuestas”. Cristina Fernández de Kirchner está en la lista de sus invitados.