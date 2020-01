Luli Salazar y el millonario pacto secreto con Redrado

En diciembre de 2014, tras varios rumores, finalmente Luli confirmó la existencia de un contrato con el ex presidente del Banco Central en Animales Sueltos. "Es un documento que hicimos con Martín y yo no me llevé una copia porque estaba todo bien. Él no quiso abogados de por medio y quiero dejar en claro que me lo pidió él y se hizo en una escribanía de un escribano suyo. No es una separación de bienes, no tiene nada que ver con eso. No puedo hablar (si hay dinero de por medio) porque es confidencial", había dicho la -por entonces- panelista del ciclo de América.