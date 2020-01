Luli contra Gasalla: "Hay que ponerle un freno"

Indignada ante la situación, Luli se descargó: "Tenía planeado ir a ver a Polino al teatro porque él es mi familia y esto hace que no quiera ir. No estoy de acuerdo con lo que dijo Antonio y merecemos unas disculpas, pero dudo que Antonio lo haga. Me da mucha lástima ver a este Antonio, al cual yo conocí, admiraba y quería".

Lapidaria

Sin dejar al margen las agrasiones que recibieron días atrás los cronistas de LAM y canal Nueve, Salazar fue con los tapones de punta contra el actor. "Me parece horrible, espantoso, lo que le hizo a las mujeres, y como estoy en esto de cuidarnos entre nosotras, me parece que hay que ponerle un freno. Me da mucha lástima porque tenía muchas ganas de ir a verlos (al teatro)", concluyó Luli.

LEÉ MÁS

La experiencia "extrema" de Jime Barón que hizo llorar a su hijo

Brédice confesó que hizo una falsa denuncia