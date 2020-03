Luli se enojó y la plantó a Mirtha

luciana salazar on Twitter He decidido no asisitir al programa de mi querida @mirthalegrand, a quien admiro y respeto, por un tema relacionado especificamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situacion desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre. — luciana salazar (@lulipop07) March 6, 2020

Graph polémico

El enojo de Salazar se dio porque Yanina Latorre aseguró que Máximo Thomsen, (uno de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa) tenían una persona en común. Es que la hija de Marcelo Aun, el mejor amigo de la modelo, había tenido una tormentosa relación con el rugbier. Pero lo que indignó a Salazar fue el videograph que puso la producción de LAM mientras tocaban el tema. “Luciana Salazar ¿La suegra de Máximo Thomsen?” se podía leer en pantalla.

luciana salazar on Twitter Me apena mucho que la señora @mirthalegrand se tome a titulo personal el hecho de no asistir a su programa, y que no pueda entender, que tambien es responsabilidad del canal al replicar sus programas en sus redes con informacion falsa que puede dañar. Una muestra de lo mencionado pic.twitter.com/7n745TwKx7 — luciana salazar (@lulipop07) March 7, 2020

Furiosa, Luli hizo su descargo en su cuenta de Twitter: “Solicito expresamente a toda la producción de @LosAngeles_ok @ el_trecetv y a Mariano Chihade que borren ese graph donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino. Me parece una maldad terrible y tomaré cartas en el asunto”.

luciana salazar on Twitter Solicito expresamente a toda la produccion de @LosAngeles_ok @el_trecetv y a Mariano Chihade que borren ese Graph donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino. Me parece una maldad terrible y tomare cartas en el asunto. pic.twitter.com/pfi7abgHfY — luciana salazar (@lulipop07) March 6, 2020

La Chiqui invitó al Presidente a través de WhatsApp

Mirtha Legrand se desvela por tener al Presidente de la Nación en su “mesaza”. Y por ese motivo es que la Chiqui le giró una invitación a Alberto Fernández enviándole un mensaje por WhatsApp. La conductora que cumplirá su temporada número 52 en la tv, reveló cómo fue su accionar: “Me contestó (Fernández) muy amable y muy afectuoso pero me dijo que por ahora no va a ir a ningún programa porque está muy abocado a su tarea. Y si en algún momento puede, me va avisar para venir al programa. Estuvo muy bien, yo le mande un WhatsApp invitándolo”.

P22-F3-TV(SCE_ID=407182).jpg

Segundo plantón

En referencia al desplante de Luciana Salazar, Mirtha tildó a la modelo de “vueltera”. “Ella se molestó porque en el canal, en el programa de Ángel de Brito, pasaron que ella tenía una relación con una persona y eso le hizo daño. Es una vueltera Luciana, es la segunda vez que me deja plantada. No me gusta eso... Y ahora viene Polino en su lugar. El de inmediato aceptó y está muy bien para la mesa porque siempre pone un toque de humor”, dijo Mirtha.

En cuanto a su estado de ánimo y salud, Legrand dijo que está “muy bien”. “Adelgacé 5 kilos, así que estoy justo para la tele. Estoy muy ilusionada, y me da mucho placer volver. Hacer televisión me gusta mucho. Al ver que ya son 52 años, siento que es un caso único en el mundo”, sostuvo la conductora.

P22-F4-TV(SCE_ID=407183).jpg

“Es una falta de profesionalismo total lo de Luciana”

Ante la determinación de Salazar, Nacho Viale salió a pegarle a la modelo en las redes. “Yo creo que esto es una falta de respeto y de profesionalismo total por parte de Luciana, a quien se lo dije, por eso lo hago público. También se lo dije a su abogada con quien también hablé, Ana Rosenfeld. No se hace esto a un programa en vivo. No se hace esto ante un lanzamiento. No se hace esto con los avisos de los diarios, la promoción en pantalla y redes lanzada. No se hace esto si uno es profesional a mi modo de ver”, sentenció el productor del ciclo. Y aclaró: “Sumado a esto, El Trece le da total libertad para hacer su descargo en su pantalla”.

Tras su descargo, Viale anunció que Marcelo Polino será quien reemplace a Luli: “Gracias Polino por tu ‘toro’ y tu don de gente. ¡Gracias por tu profesionalismo! Gracias por entender que Almorzando Con Mirtha y StoryLabArg nada tienen que ver con todo este tema”.