Lussich lo confirmó: "pasó algo" entre Barili y Pérez

En ese marco, el periodista hizo una comparación con la exitosa pareja informativa de Telefe compuesta por Cristina Pérez y Rodolfo Barili (quienes hace un tiempo coquetearon con un supuesto romance entre ambos) y aseguró que tuvieron un "touch and go", antes de esa suerte de juego "marketinero".

"Fue una estrategia de marketing que funcionó y que fue hecha adrede. No es que, de casualidad, se tiraban onda. Se dieron cuenta que ahí había una punta para realitizar el noticiero, para hacer un relity de amor entre ellos dos y así darle el plus que le dio el liderazgo", dijo haciendo referencian a los altos niveles de audiencia de Telefe Noticias.

Tras hacer un recuento de los capítulos que tuvos la novela "Rostina", Lussich manifestó: "Hay dos bibliotecas: hay quienes dicen que fue una cosa solo para las cámaras, y otros que creemos que lo hicieron. Para mí, cuando hicieron toda la gracia, ya lo habían hecho. Cuando lo hicieron, no dijeron nada. ‘Sinvergüenchas’, callados. Cuando se agarraron de eso para hacer le show mediático, ya no pasaba nada", postuló el panelista.

"Un momento culminante fue cuando Cristina se separa de su novio, en abril del año pasado", acotó Adrián Pallares. "Cristina estaba con un muchacho que era muy religioso. Ella después contó que, no sé si por una cuestión de religión, no intimaban. Algo pasaba que el novio de Cristina Pérez no avanzaba en sábanas. Entonces cuando ella se separó, dijeron: ‘Barili, ahora sí’. No se sabe bien cuándo arremetió, pero se agarraron de esa estrategia", sumó Lussich.