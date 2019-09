Luz Cipriota, elegida por Woody Allen para su nuevo film

Luego de hacer Las chicas del cable, Luz Cipriota se instaló en Madrid (España) para seguir con su carrera. Lo que nunca imaginó es que iba a quedar seleccionada para el nuevo film de Woody Allen: Rikin’s festival, rodada en San Sebastián. “Hice un casting con un montón de actrices españolas y me eligieron. Cuando me avisaron que había quedado sentí una alegría enorme. Aunque es una participación pequeña, sentí que estaba cumpliendo un sueño”, contó la actriz. Sobre el film, expresó: “Tuve que firmar un contrato de confidencialidad y no puedo revelar mucho. La verdad, te puedo decir que fue una gran experiencia filmar en San Sebastián. La película cuenta en tono de comedia”.