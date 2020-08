Macachín: el pueblo de La Pampa que quiere prohibir el mate para evitar contagios

El director del hospital "Heraclio Luna", Maximiliano Bauer, amenazó con dejar sin yerba mate a todos los vecinos para evitar que compartan el mate y reducir los focos de contagios. “Por favor, no compartir el mate... no quiero llegar a pedir que saquen los paquetes de yerba de los comercios”, dijo el director del hospital de Macachín, luego del aumento de casos en una provincia que tenía muy pocos contagiados y ahora ya no tiene tanta tranquilidad.

El fin de semana se hicieron 49 testeos en la población de Macachín y dieron positivo 10 de ellos, otros 10 fueron negativos y 29 esperan el resultado. "No quiero llegar al extremo de sacar todos los paquetes de yerba de los negocios", advirtió Bauer.

El pico de contagios empezó a afectar a La Pampa, ya que hasta hace 10 días estaba en fase 5 con solo ocho casos positivos por coronavirus, pero todo cambió en los últimos días, lo que generó el estado de alarma en la gente.

Por eso, Macachín, al igual que Santa Rosa y Catriló, fueron puestos en fase 1, ya que tiene circulación comunitaria del virus.

El caso del departamento de Atreucó, del que es capital Macachín, fue citado en el DNU de este lunes emitido por el Gobierno nacional para justificar la prohibición de las reuniones sociales en todo el país.

El director del hospital de Macachín recordó las medidas de prevención, el uso del tapabocas, el distanciamiento social (más de 2 metros) y el lavado de manos.

"No compartir el mate", remarcó Bauer, mostrando un mate en la mano: "Quiero hacer un llamado a todo integrante de la comunidad a la responsabilidad social. De cada uno de nosotros depende el detener la circulación de este virus en Macachín. Por favor, no compartir el mate. No quiero llegar al extremo de llegar a sacar todos los paquetes de yerba de los negocios. Un mate para cada uno. No compartir el mate. Un mate para cada uno, por favor. De todos nosotros depende", comentó el médico.