En otro tramo de la nota, exgobernador tucumano (2003-2015) dijo que ciertos dirigentes "no pueden trabajar más en el Estado" y que no querría asumir si no hubiera un cambio en ese sentido.

"¿Sabés qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos, o la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura", dijo en referencia a la conductora.

Consultado por Servetto por qué no había aceptado las invitaciones previas al programa, cuando fueron los demás candidatos a la gobernación, Alperovich la chicaneó: "No te sale ponerte en mala, ¿sabés? No te sale. A mí me hacés acordar a mi señora vos".

El comportamiento Alperovich no pasó desapercibido: hubo críticas y repudio de periodistas, organismos e instituciones de todo el país. Por caso la Comisión de Mujeres Trabajadoras de Prensa de Tucumán manifestó a través de un comunicado su rechazo a la forma en que el legislador se dirigió, en reiteradas oportunidades, a Servetto "con piropos fuera de lugar y desmereciendo sus aportes o preguntas".

Además, recordaron que "meses atrás el Senado de la Nación, del cual (Alperovich) forma parte, sancionó la ley contra el acoso callejero", actitud que, según advirtieron, "enmarca con las palabras vertidas por el exgobernador".

Por último, las trabajadoras de prensa le reclamaron al exgobernador tucumano "las disculpas necesarias del caso de manera pública".

Desde el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) se solidariazaron con la periodista "ante tanta misoginia y falta de respeto por parte del ex gobernador". "Lamentable papel que deja evidenciado su machismo! Repudiable!", señalaron desde la agrupación feminista a través de Twitter.

"El senador, ex gobernador y actual candidato utilizo su lugar de poder para desprestigiar los comentarios de la periodista y cosificarla, buscando complicidad en el otro periodista", dieron desde el Facebook de Ni Una Menos en Tucumán.

Embed Mas allá de la falta de respeto hacia @CaroServetto , hay otro detalle grave: @JAlperovichOk dejó entrever que le parece mal que los periodistas preguntemos! “No te queda bien hacerte la mala”.Desde cuando preguntar nos hace malos? Nos hace periodistas! pic.twitter.com/uICQTciunq — Mujeres Trabajadoras de los Medios de Comunicación (@mujeres_prensa) 24 de abril de 2019

Embed Carrió: "Gracias a Dios se murió De la Sota"

Moreno: "Si alguno quiere vivir de lo ajeno que sea con códigos"

Alperovich: "esta chica que me encanta, es una preciosura"



Recién estamos a miércoles. — Andrés Grippo (@AndresGrippo) 24 de abril de 2019

Embed “Se humilla a sí mismo”: las criticas a Alperovich desde la prensa nacional. La periodista de TN Carolina Amoroso cargó contra el ex gobernador por cómo trató a su colega Carolina Servetto, durante una entrevista: “cosificación y humillación”. #Repercusión en las #redes pic.twitter.com/eYfodRhnSR — Mujeres Trabajadoras de los Medios de Comunicación (@mujeres_prensa) 24 de abril de 2019

Embed Desde el @sipreba nos solidarizamos con la periodista Carolina Servetto y repudiamos el trato y la cosificación por parte del ex gobernador y actual senador José Alperovich, quién, en una entrevista, la denigró y dejó de relieve la impunidad que otorga su lugar de poder. — Sindicato Prensa BA (@sipreba) 24 de abril de 2019