"Machote-gate": fuerte cruce entre Pampita y Flor de la V

"Gabo tuvo palabras muy hirientes, fueron intencionales. Yo hablé de una coreografía, no se su vida personal ni de su elección sexual", dijo haciendo alusión implícita al golpe bajo que le propinó el bailarín al decir en una nota "¿Cuál es tu concepto de macho, el que come palta en un motorhome?".

"Yo no me meto en la vida personal de ningún participantes y evalúo el baile, ni siquiera evalúo la previa. Así que veo muy mala intención por parte de los dos porque se hubiera arreglado la mañana siguiente si algo no se había entendido, mi predisposición estuvo", concluyó.

En medio del ida y vuelta, que incluyó un mea culpa a medias de Usandivaras (que no se concretó al ver la rigidez de Pampita), la mediación de Tinelli (más inclinado a defender a las mujeres del jurado) y el descargo de Flor Peña (quien intentó acercar posición sin dejar de defender a su compañera del plantel evaluador), Flor de la V tomó la palabra para hacer una defensa de la diversidad que incluyó un pase de factura a Pampita (en nombre de la amistad que cultivaban hace años) y a Tinelli, por los chistes y el trato que recibió a lo largo de los 30 años en su programa. Aunque no la mencionó, Florencia también renovó sus críticas hacia Lizy Tagliani por tratar con humor el hecho de ser una mujer trans.

"Constantemente me enfrento a una sociedad prejuiciosa y discriminadora, donde tengo que fijarme qué términos utilizar para que mis hijos no se críen de una manera intoxicada. Con Carolina, mi amiga, nos conocemos desde que empezamos. Nos conocemos mucho, no es con Florencia que no tengo relación. Entonces, un mensaje directo de Instagram me parece una cosa totalmente despersonalizada. Los productores y los panelistas de tu programa y muchísimas personas tienen mi teléfono. Eso fue lo que quizás hubiera esperado yo", arrancó diciendo la conductora de Flor de la tarde.

Al hablar puntualmente del reclamo de macho de Pampita, De la V fue filosa con Tinelli. "En esta pista y en este programa he jugado a la pelota y he bancado que digan cosas de mi sexualidad. En estos 30 años de Showmatch yo he pasado por todo: tuve que jugar a la pelota, tuve que hacer un montón de cosas", recalcó.

"Entonces, desde ese lugar, cuando vos dijiste que yo necesito un machote para verme más femenina, hubo algo que enseguida no me sentó bien. No solamente por la palabra, sino por le significado", remarcó.

"Quizás puedan pensar muchos que yo he perdido el humor, me importa muy poco. lo que yo necesito es que la gente tome conciencia de muchísimas cosas que tienen que ver con la tolerancia, con el respeto, con la igualdad. Nosotros con mi equipo celebramos la diversidad, venimos a mostrar algo diferente. No solamente le faltaron el respeto a mi bailarín, sino a los dos chicos que estaban con nosotros. Quizás por no compartir las normas hetenormales de tener un físico e determinada manera, decir una cosa así... Yo no creo que necesite nada para verme más femenina", subrayó en forma tajante.

"Yo antes creía que tenía que vestirme de cierta manera o que tenía que transar con esta sociedad para verme. Hoy creo que no tengo que transar con nada. Creo que las personas somos como somos, tengamos barba, no tengamos barba. No creo que uno para ser aceptado tenga que hacer humor con eso", postuló tirándole un palito a Lizy Tagliani, con quien hace unas semana tuvo un cruce por ese tema.

"Carolina, te juro que con el tiempo, no me cayó bien esa frase y tenés que ponerte en el lugar del otro", dijo antes de dejar expuesta a Pampita por el mensaje que le envió. "Me parece que un mensaje personal, un mensaje privado, si yo no lo di a conocer ¿por qué se hizo público?", preguntó Florencia. "No sé, Ángel lo dio a conocer, yo no tenía ni ieda", dijo la jurado haciéndose la desentendida. "Ángel ¿cómo te enteraste vos?", indagó la participante, a lo que el conductor de Los ángeles de la mañana señaló: "Nos encontramos en un ascensor con Pía Shaw y le preguntó a Pampita y Pampita le dijo 'le mandé un mensaje a Flor, todavía no me contestó'". "Por eso, vos lo dijiste", sentenció Flor ya sin dudas. "Yo no lo dije públicamente, yo no lo dije para que se sepa, yo no lo comuniqué", trató de defenderse la modelo.

"Yo a esa Carolina que me mandó ese mensaje frío en Instagram no la conozco, no es la Carolina que yo conocí. Pero está bien, nosotros acá estamos para que nos juzguen. Hay cosas que pueden gustar o no pero esto fue otra cosa totalmente diferente", insistió De la V.

"Creo que acá se mezcló todo. Tenemos que ser un poco más piadosos porque estamos todos aprendiendo. Quizás macho no fue la mejor palabra, pero si ustedes se hubieran puesto en otro lugar, si hubieran estado más calmos no se hubiera generado este tole tole", acotó Peña.

Tras un cruce de la jurado con la participante que incluyó un comentario sobre sus críticas a Actrices Argentinas, Peña la acusó de decir cosas espantosas de Pampita. "Hablen de mi, no de Gabo. Yo no dije cosas espantosas", la cruzó De la V. "Vos me incluiste en el pedido del macho", contrapuso la ex Casados con hijos. "Vos saltaste en defensa de Carolina ¿qué te enganchas entonces?. Yo te sumé porque vos te sumaste sola", remató la participante. "Bueno, pero yo soy así", contestó Peña, ya sin muchos argumentos, y retomó el pleito en torno a Actrices Argentinas. "De mi también se han dicho muchas cosas y vos tampoco me defendiste, pero no podemos salir a atacarnos entre nosotras porque no nos defendimos individualmente porque pertenecemos a un colectivo donde es más importante el bien común".

Antes de que concluyera el ida y vuelta, Usandivaras hizo hincapié en la postura de Pampita y la importancia que tiene a nivel social. "Se me juzga a mi por mi reacción y se desvía la atención de qué fue lo que me sacó a mi. Por más que los dichos hayan sido con buena intención, les estábamos explicando que no se estaban escuchando como tal. Les pido que tengan la tolerancia y la empatía de entender lo molesta que es la palabra 'macho'. Creo que Carolina estuvo muy firme en su postura de sentir que no tenía por qué retractarse. Ella aclaró muy bien que no sentía las disculpas. Carolina sos el statu quo argentino, la gente te banca a vos y la liviandad de tus palabras en una pista de baile, cuando del otro lado hay niños que los siguen insultando y agrediendo porque hacen danza, es algo grande", dijo mientras Pampita lo miraba en forma impoluta.

Para poner paños fríos Marcelo Polino intervino con una atinada reflexión. "Estamos en una momento que estamos aprendiendo todos y el límite es siempre cuando al otro le duele. Yo puedo estar muy convencido de algo, pero si al otro le duele la opción es frenar siempre, del lado que uno esté", dijo. "Si no, el ejemplo que queremos dar es horrible para el afuera".

Sin poder acercar posiciones, finalmente Tinelli decidió ponerle punto final al debate y despidió a Gabo y Florencia para continuar con la noche de sentencia que culminó con la eliminación de la pareja de Matilda Blanco a través del voto telefónico.