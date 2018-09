Macri: "Esta crisis no es una más, tiene que ser la última"

El mandatario hizo un repaso de los problemas del país en el último siglo, de sus medidas de gobierno y de los inconvenientes externos que generaron la crisis cambiaria de los últimos días.

En un encendido discurso, que duró 25 minutos, Macri se centró en la importancia de reducir el déficit, dio a conocer algunos cambios en el Gabinete, y anunció medidas económicas y nuevos beneficios sociales.

"Parecía que veníamos bien y sentimos que volvemos para atrás", comenzó el Presidente en su mensaje grabado minutos antes en la Casa Rosada.

Macri se refirió a la importancia de lograr consenso básicos como país, recordando el pedido que realizó hace un año a los diferentes espacios políticos tras las elecciones legislativas.

Vamos a pedirle un esfuerzo a quien tiene más capacidad para contribuir, vamos a pedirle a los que más exportan en este país un aporte mayor

"Los tres consensos son equilibrio en las cuentas públicas, porque no podemos gastar más de lo que tenemos, eso nos lleva a más inflación y a pedir más plata, el segundo es el trabajo formal y el tercero construir un estado sin corrupción. Todo lo que nos pasó en estos meses muestras que esos consenso son más urgentes que nunca, quiere renovar mi compromiso, respaldar esos consensos e invitó a todos a comprometerse con ellos", dijo.

"En estos meses se desataron todas las tormentas juntas, pero no por ellos perdemos las esperanzas. El camino a recorrer siempre fue difícil, hay avances y retrocesos, llevamos décadas de déficit y crisis permanente, terminar con eso iba a llevar tiempo", agregó y subrayó la necesidad de tomar "decisiones antipáticas".

"Le pedimos al mundo que nos apoyara con un cambio gradual. Durante dos años el mercado también lo hizo, esto pude haber pasado en enero de 2016, porque recibimos un estado que gastaba mucho más de lo que recaudaba, en ese momento no había los dólares para sostener la economía argentina, pero la euforia que generamos con el cambio, nos ayudó a convencer a quienes prestaban la plata a que nos dieran tiempo para que resolvamos los problemas", continúo Macri.

Luego, el Presidente reconoció que tras dos años de Gobierno hubo factores externos que desataron la crisis: la sequía que afectó al campo, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, la lucha comercial entre Estados Unidos y China, la situación de Brasil, la causa de los cuadernos y la fuerte devaluación de Turquía.

"Llamamos al FMI y presentamos un nuevo plan, hoy nuestro equipo viaja para armar un plan y despejar cualquier duda sobre nuestro financiamiento en 2019. El problema de base es no gastar más de lo que tenemos", destacó Macri.

"Tenemos que hacer todos los esfuerzo para equilibrar las cuentas del estado, para cubrir lo que falta durante esta transición, vamos a pedirle un esfuerzo a quien tiene más capacidad para contribuir, vamos a pedirle a los que más exportan en este país un aporte mayor, sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos lograr, es un emergencia y necesitamos de su aporte", dijo.

El fracaso en Argentina es que siendo potencialmente uno de los países más ricos del mundo, tengamos un tercio de pobres

Luego, el mandatario anunció que se reducirá a la mitad la cantidad de ministerios porque "los gobiernos tienen distintos momentos y se requieren equipos diferentes", destacó.

Además, Macri dio a conocer que las Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales van a recibir un refuerzo en septiembre y diciembre, habrá ayuda en alimentos y una mejora en los precios cuidados, con foco en la canasta básica.

"Sabemos que esta mediada nunca son suficientes pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para resolverlo y cuando lo superemos vamos a dejar décadas en el pasado de navegar sin rumbo. Todo esto tiene que saber escuchar a los que piensan diferentes, a los que respeto aunque no estén en mi gobierno", agregó.

"Nos toca ser la generación que se hace cargo, no es fácil, nada es fácil. ¿Creen que me hace feliz decir esto? Me gustaría darle más aumento a los profesores universitarios, a los policías, a los enfermeros, me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, avanzar más rápido con las obras de cloacas y jardines que prometimos, pero para generar el país que queremos tenemos que equilibrar nuestras cuentas, se empieza por ahí, por un estado que gaste menos de lo que ingresa", añadió.

No me van en contra del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes

"El cambio es profundo, es real, es de verdad, no porque seamos iluminados sino porque escuchamos a la gente. El fracaso en Argentina es que siendo potencialmente uno de los países más ricos del mundo, tengamos un tercio de pobres, tenemos que resolver 70 años de déficit", manifestó el presidente.

"Crisis hubo muchas, pero ahora tenemos un gobierno que enfrenta la realidad sin ocultarla, escuchando a todos, sin tener miedo de afrontar los costos de hacerse cargo de esta realidad", sostuvo y agregó: "Miremos la película y no la foto".

"Nos toca un momento difícil, tenemos que resolver de manera madura y responsable nuestros problemas. No hay soluciones mágicas, esta vez el cambio es verdadero, los argentinos estamos entiendo la situación con la humildad para afrontar los problemas, todos tenemos que ceder en algo si queremos avanzar", enfatizó.

"Esta vez es con la verdad sobre la mesa y sin corrupción, se que estos dos años y medios fueron difícil, pero es que lo que cuesta vale la pena", dijo y añadió: "Esta crisis no es una más, tiene que ser la última".

"Sepan que no me van en contra del lado de los que especulan pensando en la próxima elección. Me van a encontrar del lado de los que dejan la vida por ustedes", señaló.

"Fueron los cinco peores meses de mi vida después de mi secuestro", dijo y concluyó: "Cambiar es crecer y crecer afrontar las dificultades. Los argentinos que están hartos de un pasado que no quiere volver, el cambio es que no haya más privilegios, sabe escuchar y saber aportar, se que los argentinos tenemos capacidad suficiente para afrontar este cambio, somos mucho más que un par de cuadernos escandalosos".

Embed

LEÉ MÁS

Dujovne anunció que se llegará al déficit 0 en 2019