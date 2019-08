Luego del anuncio de diversas medidas económicas, Fernández había dicho que no se reuniría con Macri porque "no tiene sentido" y que, aunque tiene voluntad de ayudar, "el que debe gobernar es el presidente".

"Si el Presidente espera que yo esté de acuerdo va a ser muy difícil. Yo concibo otro país. No tiene sentido que nos reunamos, no nos vamos a poner de acuerdo. Y yo no quiero ser partícipe de sus normas o decisiones. Yo no pienso como el presidente", manifestó más temprano el candidato peronista. Con el pasar de las horas, sin embargo, Macri expresó en sus redes que se contactó por teléfono con él y "quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos".

Mauricio Macri on Twitter Se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 14, 2019

"Voy a ayudar en todo lo que está a mi alcance. El presidente lo que no entiende es que tiene que gobernar, y voy a ayudar a que gobierne. Pero que gobierne hasta el último día, eso es lo que quiero", aseguró el exjefe de Gabinete en conversación con El Destape. Y añadió: "Pero entiendo que debe gobernar después de recibir el resultado electoral que tuvo. Y en eso voy a ayudar. Pero no tiene sentido que nos reunamos, porque no nos vamos a poner de acuerdo".

"El presidente intenta mover el consumo y no está mal. Pero en estos términos es muy peligros. Disponerlo así puede generar lo que está ocurriendo", sostuvo el principal candidato a la presidencia tras la demoledora victoria en las PASO.

