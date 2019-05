Macri habló con Trump, quien le dio todo su apoyo

La conversación se dio dos días después de que la Casa Rosada solicitara la comunicación al gobierno norteamericano y se concretó ayer a las 11. En la Quinta de Olivos, el Presidente fue acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos de la jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo. La charla duró alrededor de diez minutos y Macri y Trump dialogaron en inglés acerca del plan económico del gobierno argentino.

Además, Macri le aseguró que su gobierno está cumpliendo con lo acordado con el FMI en el marco del préstamo del organismo de crédito por u$s 56.000 millones y le explicó que uno de los objetivos es que la incertidumbre electoral no afecte la marcha de la economía. La aclaración de Macri está relacionada con las dudas que genera en ciertos sectores económicos que en las elecciones presidenciales puedan llegar a competir el actual Presidente y la ex mandataria Cristina Kirchner, que representan dos modelos distintos de país.