Macri, con Larreta y Vidal: "Esto no es sarasa, es verdad"

“Lo que más importa en este mundo son los chicos. Son 11 años desde que fuimos a Uruguay a ver cómo funcionaban estos centros de primera infancia impulsados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y me enamoré. Siento que es el logro más trascendente que he hecho como servidor público. No hay nada más importante que estos chicos puedan decidir en libertad. En estos espacios los chicos adquieren todas las herramientas para poder elegir”, comenzó Macri.