Los textuales más destacados:

• "En Neuquén, Vaca Muerta era un tesoro dormido y hoy es un tesoro despierto. Vamos a ser potencia mundial en energía. En un futuro, la energía va a ser mucho más barata".

• "Fuimos demasiado optimistas en creer que íbamos a poder resolver el tema de la inflación, mientras convencíamos a la dirigencia argentina de que no se puede gastar más de lo que se tiene. Las metas de inflación no cuajaban con el déficit".

• "Me hago cargo, lo veo en sus casas, en sus empresas, en sus comercios, sé que hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, sé lo que empezó a pasar en la Argentina a partir del año pasado".

• "Cuando prometí un montón de cosas a los hinchas de Boca, me llevó tres o cuatro años poder ganar todo. Esto es un proceso. No hay que negar la realidad, lo que hay que mirar son las cosas que hemos conseguido".

• "Vamos a tener una pobreza similar a la que recibíamos, pero distinta, porque antes íbamos a Venezuela. Mi intención es ayudar a los argentinos".

• "La última vez que nos vimos -con Marcelo Tinelli-, no me dijo eso -por su candidatura fuera de Cambiemos-. Él me dijo que estaba interesado en participar en Cambiemos. Habló con María Eugenia (Vidal) y Horacio (Rodríguez Larreta)".

• "Tiene que tener más humildad -por Roberto Lavagna-. Él participó de todos los gobiernos anteriores. Tiene una interpretación muy generosa con su tarea. Su negociación de la deuda fue malísima y él puso las retenciones al campo. Háganse cargo".

• No quise hacer un uso político de la muerte de mi padre. Es un duelo que comienza, por más que él estuvo mal mucho tiempo. Tuve una relación muy intensa con mi padre, pero él me hizo un aporte gigantezco, siento orgullo por él. Fue un hacedor.

• "Sería el primero en darle gratis a todo el mundo, pero eso es populismo. Nos tocó construir y estamos construyendo. La magia no me sale".

• "-Cristina Kirchner- Niega la realidad y le echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo. Tiene que hacerse cargo. Ella no cuidó a sus hijos involucrándolos en eso. El Gobierno tiene una visión distinta de lo que se hizo durante el gobierno anterior".

• "No quise hacer un uso político de la muerte de mi padre. Es un duelo que comienza, por más que él estuvo mal mucho tiempo. Tuve una relación muy intensa con mi padre, pero él me hizo un aporte gigantezco, siento orgullo por él. Fue un hacedor. Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar”.

• "Es un pleito muy complejo, en el cual el kirchnerismo hizo cosas ilegales -acerca de su causa por el Correo Argentino-".

• "Un sector de la sociedad, acumula mucho resentimiento. Lamento porque trabajo para todos. Deberían darse la oportunidad de ver que puede haber otro camino. No pueden negar las cosas que funcionan".

Embed

LEÉ MÁS

Investigan el ingreso de dos iraníes al país con pasaportes israelíes robados

Brancatelli estalló contra el kirchnerismo: "Son desagradecidos"