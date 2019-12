Macri, sobre su padre: "Me pidió que me haga cargo de matarlo"

En el marco de la presentación de la entrevista "íntima", que se emitirá el domingo a las 20 en las redes sociales, el jefe de Estado publicó en su cuenta de Twitter un adelanto donde hace una fuerte revelación sobre su padre, Franco, quien falleció el pasado 2 de marzo.

"Me pedía, porque me pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarlo", sostuvo Macri haciendo referencia a uno de los momentos más críticos que enfrentó el fallecido empresario por su estado de salud.

Durante sus últimos años de vida, el empresario estuvo enfermo y se trasladaba por su domicilio en silla de ruedas, lo atendían tres enfermeras en forma permanente y tenía dificultades para reconocer a sus visitantes.

Mauricio Macri on Twitter FRANCO



Momentos. Domingo 8 a las 20:00. pic.twitter.com/Up8RvrcdOa — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 5, 2019

Hace unos meses, durante el debate presidencial, el mandatario tuvo un fuerte cruce con Alberto Fernández, luego de que el Presidente electo, dijera:" Usted se pregunta cómo yo en mis años de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública. ¿Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción de la obra pública, Presidente? ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó, cuando su padre murió, que su padre era el responsable".

"Es de muy mal gusto citar a una persona que no se puede defender", había dicho Mauricio Macri en esa oportunidad.

LEÉ MÁS

Por cadena nacional, Macri hará un balance de su gestión

Tres diputados abandonaron Cambiemos y Macri los tildó de traidores