Macri: "Voy a seguir hasta el final por ustedes"

"El tema de las candidaturas es un tema que ya vendrá, pero yo siempre lo he dicho: no los voy a abandonar, estamos para seguir, creemos en este camino y voy a seguir hasta el final por ustedes", sostuvo Macri.

En declaraciones a FM Huna de la localidad santiagueña de Los Juríes, explicó: "Todos los días estoy trabajando para ver cómo aliviarles la carga. Esa es mi única preocupación. Yo me tomo este trabajo con una enorme responsabilidad y con un enorme amor, porque realmente es lo que siento por mi país".

El Presidente pidió entonces "seguir trabajando", ya que -aseguró- "por este camino se van a ver los resultados", a pesar de que "quedan meses duros por delante".

"Todas las medidas que hemos tomado van a llevarnos al equilibrio. Queda claro que a partir de ahora la Argentina va a entrar en una zona de equilibrio, lo que no significa que no tenemos meses duros por delante. Pero vamos a poner el país en marcha", insistió.

Macri explicó además que en la actualidad hay "pruebas que nos ponen de vuelta bajo exigencia", pero dijo que de lo que se trata es de "demostrar nuestra capacidad de sobreponernos a las dificultades".

"Yo soy de los que creen que cada dificultad que estamos pasando nos fortalece. Siento que los argentinos hoy somos más fuertes de lo que éramos hace dos años cuando empezamos a trabajar juntos, porque hemos ido aceptando la verdad, poniéndola sobre la mesa, no nos engañamos más, no escuchamos más los cantitos de sirena que dicen que todo puede ser gratis, que todo es fácil y que no hay que hacer ningún esfuerzo", apuntó.

Por otra parte, desestimó que "los paros contribuyan" y pidió a los dirigentes sindicales "sentarse en una mesa" para "buscar cómo generar más trabajo de calidad", como -dijo- ya se hizo "con Vaca Muerta, con la (mesa de la) carne y con los cítricos".

"(El paro) es una pérdida de tiempo. No hubo un Gobierno que haya peleado más por el trabajo y por los trabajadores que este.

La obsesión de este Gobierno es generar trabajo porque creemos que es la salida de la pobreza sino también de la felicidad. Y para eso hay que dialogar y trabajar en conjunto, no hay que andar todo el tiempo buscando el conflicto", completó.

