Madonna es reina de las redes y lo demuestra en Instagram

Durante la cuarentena la reina del pop ha estado muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Hace algunas horas Madonna volvió a sorprender a sus seguidores con una foto sugerente en su cuenta oficial, donde además de piel pueden observado las muletas que la han acompañado el último tiempo.

Everyone has a Crutch................

Con poquísimas prendas y en plena rehabilitación después de una lesión en una de sus rodillas, Madonna dejó al descubierto su silueta, apoyada en una muleta, con una selfie frente a un espejo, donde también quedan de manifiesto detalles del baño de su residencia.

"Todos tienen una muleta", escribió Madonna en el pie de foto de su publicación.

Recientemente Madonna reveló que sufrió de coronavirus. Esta no es la primera imagen subida de tono de la artista estadounidense en Instagram. Desde el inicio del aislamiento por la pandemia de coronavirus ha sorprendido a sus más de 15 millones de seguidores con publicaciones que han sido una forma de pronunciarse sobre los acontecimientos mundiales, además de dar cuenta de la convalecencia que atraviesa, las muletas se han visto en más de un posteo.

