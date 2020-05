"Todos pensamos que teníamos una gripe muy grave. Gracias a Dios, todos estamos sanos y bien ahora. ¡Espero que eso aclare las cosas para los que van demasiado deprisa! ¡El conocimiento es poder!", aseguró, haciendo referencia al equipo que la acompañaba en los ensayos y sobre el escenario.

La reina del pop también informó que donó un millón de dólares a un fondo de ayuda internacional para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y una vacuna universal contra el coronavirus.

Im Grateful that I can be a part of supporting Research to Find the cure for Covid -19!! And just to clear things up for people who would rather believe sensationalist headlines than do their own research about the nature of this virus—I am not currently sick.When you test positive for anti-bodies it means you HAD the virus which I. clearly did as I was sick at the end of my tour in Paris over 7 weeks ago along with many other artists in my show but at the time We all thought we had a very bad flu. Thank God we are all healthy and well now. Hope that clears things up for the band wagon jumpers!! Knowledge is Power! #covid19