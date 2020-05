Por su parte, el cordobés publicó un mensaje en Instagram donde dijo: "Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19". En tanto en Twitter agregó: "Se ha hablado mucho durante las últimas semanas... pero finalmente puedo confirmar que estoy curado. Gracias una vez más a todos por su apoyo y mucho ánimo a todos los que todavía están sufriéndolo. Un abrazo a todos".

De esta manera, la "Joya" ya puede abandonar la cuarentena que inició el pasado 21 de marzo y empezar los entrenamientos en el centro deportivo del equipo turinés, que retornó a las prácticas en grupos reducidos este martes.

El cordobés Paulo Dybala, el francés Blaise Matuidi y Daniele Rugani fueron los tres futbolistas de Juventus que contrajeron coronavirus. No obstante, los compañeros del argentino se recuperaron antes.

Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19 ♥️. My face says it all, i’m finaly cured from Covid-19 ♥️La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19!