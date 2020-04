Oriana Sabatini y Paulo Dybala se volvieron a hacer el test

Sabatini.jpg

Adrián Pallares en Intrusos fue quien reveló el resultado del tercer test: "El tercer test que le hicieron a Oriana y a Paulo dio positivo de coronavirus. Por lo cual, sigue enferma. Lo quisimos confirmar con Ova (por Osvaldo Sabatini, padre de la joven que ya manifestó que sigue preocupado)", comentó.

En primera persona

Por su parte, Guido Záffora habló con la cantante, quien le confirmó la noticia a través de un audio de WhatsaApp: "Sí, dio positivo de vuelta. Dicen que a veces los tests pueden dar un falso resultado. Por eso, si tuviste el virus tenés que hacerte otro control para confirmar". Luego Oriana optó por utilizar su cuenta de Instagram para explicar lo que sucedió a sus seguidores: "Me hicieron otro test, el cual me dio positivo, sigo teniendo coronavirus. Creo que no sé bien como funciona ni se bien por qué dio negativo y después positivo. Esto comprueba lo poco que sabemos sobre el virus, nosotros pensamos que quizás nos habíamos contagiado por el contacto de mi novio con su compañero, que dio positivo, eso sería errado. Estamos muy bien, ya no tenemos casi síntomas y hay que seguir cuidándose".

Ova sufre a la distancia

Osvaldo Sabatini mostró su miedo por la salud de su hija y dijo que sigue "preocupado". "Hay tanta información cruzada de todo esto que uno no tiene la seguridad de nada", expresó el papá de Oriana. "La incertidumbre me mata. Lo que yo haría es tomarme un avión, irme para allá (Italia), abrazarla y agarrarme eL virus para quedarme junto con ella. No me queda otra que aguantar y hablar mucho con Oriana", agregó drástico.

