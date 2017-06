Este año, el grupo está girando por el país con dos shows: uno rockero, con el que llegarán a Neuquén y recorrerán sus placas Ya no somos dos ahora (2009), Seremos (2011), Copla (2012), Visceral (2013) y Eureka! (2015), y otro acústico, al que ellos denominaron Desenchufados.

Por el momento, aún no están delineando su próximo proyecto discográfico, ya que se tomarán un tiempo para hacer el lanzamiento de su DVD. “Somos muy inquietos y en la fantasía de la banda está el ponernos a trabajar en un nuevo disco. Durante julio nos vamos a dar un descanso y creo que en agosto o septiembre empezará a haber canciones nuevas, pero no sé cuales ni en qué momento se grabarán”, reveló el músico.

La conciencia social ha sido una de las marcas registradas de la formación desde sus inicios, algo que mantienen, siendo muy responsables con el rol de comunicadores. “No hay una sola ideología dentro de la banda porque hay gente de izquierda, kirchneristas y a quienes no les interesa demasiado la política. Obviamente no hay macrismo. Pero creo que como artistas el hecho de cantar las cosas que uno ve es como una obligación. No nos ponemos a pensar mucho en eso porque no conocemos otra forma de hacer esto, y simplemente sale”, explicó Ostinelli.

Por este motivo, Mauro y compañía buscan reflejar en sus canciones los mensajes de acercamiento, diálogo, entendimiento y sobretodo, el por qué se vive este momento en el país: “Este es el peor de los escenarios con (Mauricio) Macri como presidente, pero también hay que hacer entender que en el ballotage no acogotaron porque del otro lado estaba (Daniel) Scioli, que no era una opción favorable para los trabajadores”.

El acusticazo

Esta noche, en el teatro Gran Rex, Salta la Banca será parte de la antesala de la vuelta del legendario festival B.A. Rock, en un concierto denominado El acusticazo, del que también participarán León Gieco, Litto Nebbia y Catupecu Machu. “Lo que vamos a vivir es increíble. Es realmente un orgullo, un honor y una responsabilidad muy grande estar a la altura del festival”, contó el saxofonista.

Gran lanzamiento

El DVD con sus dos perfiles

Afortunadamente, las personas que asistan al concierto en Neuquén y se queden con ganas de ver el espectáculo acústico -que está relacionado con los orígenes de la banda- podrán disfrutarlo con el DVD que filmaron en marzo pasado en el Estadio Malvinas Argentinas. “Recién ahora estamos viendo las primera imágenes, así que en julio lo podemos mandar a masterizar y agosto posiblemente lo vamos poder estar presentando”, confesó Ostinelli.