"Magaldi me llamó y me pidió disculpas a mí y a mis hijas"

Ante las críticas recibidas y el malestar de Neumann, el conductor de canal Nueve le pidió disculpas a la modelo por dar esa información. "Voy a hacer un pedido de disculpas y no se me cae la cara, ni tengo vergüenza. Quiero pedir perdón, personal y con la mayor sinceridad. Gracias a Nicole y Fabián que aceptaron mis disculpas. Lo hablé con mi mujer y lo veo a mi hijo y no me gustaría que me pasara. Pero a los errores hay que enfrentarlos. Acá estoy dando la cara. Quien me conoce y quien no, juzgará mis intenciones… Me siento muy mal por haberlo hecho", expresó Magaldi.