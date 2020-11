¿Malaspina pidió más plata y Canal 26 le encontró reemplazo?

Dado su alto perfil mediático, Romina Malaspina le habría pedido a las autoridades de Canal 26 reformular su contrato. Esto no le habría caído en gracia a los directivos, y estarían esperando su regreso para sentarse a charlar.

Sorpresivamente, y mientras la conductora se mostraba en Instagram haciéndose una sesión de drenaje linfático, la ex secretaria de El Precio Justo anunció su llegada a Canal 26, nada más y nada menos que al programa en el que Malaspina es anfitriona. “A veces la vida da un giro inesperado. Nos encontramos hoy 22hs con todas las noticias por @canal26”, escribió Kruger junto a una postal de una producción de fotos.

Esto parece no haberle caído en gracia a Malaspina, quien parece haberlo sentido como un especie de mensaje.

romina malaspina (2).jpg Romina Malaspina s convirtió hace meses en una de las caras más populares de Canal 26.

La llegada de la ex GH a la señal se dio de la misma forma, y casi sin que nadie supiera nada. “Como algunos saben, antes de que comience todo esto, estaba a días de irme a vivir a Estados Unidos y encarar grandes proyectos pero todo se puso en pausa. Todo se nos dio vuelta (como seguramente a cada uno de ustedes) y a raíz de las circunstancias me quedé en Argentina. Tengo que admitir que pase días de tristeza y de angustia por no saber cómo seguía todo. Pero dejé el destino en manos de Dios y a los pocos días me ofrecieron formar parte de este tremendo equipo informativo”, comentó Romina Malaspina al anunciar su desembarco en Canal 26.