Mamet: "Siento que esta medalla es como un mimo"

1ª medalla de oro de Agustina Mamet

La jugadora de 25 años que ya tiene un Mundial (Budapest 2016) con la selección mayor se dio el gusto de sumar su primera presea. Y dorada.

Con un Mundial en su carrera (en Budapest, Hungría 2016, 7° puesto), Agustina fue pionera en competir en esta modalidad en la que se dio el gusto ahora de colgarse su primera medalla. Y de oro.

Había confianza en el equipo, dejó entrever la flamante campeona. “Sabíamos que teníamos individualidades muy buenas. Solo teníamos que fusionarnos como equipo. Creo que eso se dio y los resultados llegaron”, recalcó.

En cuanto a su rendimiento personal dijo: “Me voy muy conforme para el poco tiempo de preparación que tuve porque estuve lesionada y no sabía si iba a llegar. Dentro de mis posibilidades creo que respondí al equipo para lo que se necesitó. Tanto en defensa como en ataque. Si bien no era una jugadora que iba como defensora, sino como atacante, terminé defendiendo todos los partidos. Y creo que lo hicimos bien porque por algo sostuvieron esa defensa. Y en el momento que me tocó entrar para atacar lo hice bien, tranquila. Aunque sé que siempre se puede dar un poco más, me voy contenta y conforme”.

La satisfacción por haber conseguido el oro se multiplica porque lo obtuvo junto a Gisella Bonomi, capitana del equipo y compañera también en la selección neuquina

“La conozco hace tiempo. Hemos jugado muchos torneos juntas. Pero es la primera vez que coincidimos en la selección mayor y haber ganado este título es algo muy lindo. Qué mejor entonces que compartirlo con otra neuquina”, afirmó. También quiso compartir la medalla “con mi familia, con mi club (IFES), con los Malditos (el grupo de mayores que dirige), con Fly Summers (equipo en el que juega), con Lucas y con los chicos de la selección que se quedaron pero son parte de todo esto”, concluyó. ¡Felicitaciones!.