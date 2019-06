Lo de Adrián Suar, que no va porque justo tiene un viaje, ¿es por miedo a que 100 días para enamorarse se quede con el oro?

Mirá, Suar ya tomó una decisión cuando el Trece no hizo uso del derecho de televisar. Evidentemente, él sabía que lo que el 13 produjo el año pasado no estuvo a la altura de lo que produjo Telefé. Y bueno, y ahora se va. Y las grandes figuras juegan con eso: se arrogan el poder de decir que van o que no. Esta es una fiesta para los que quieren venir. Y los que no quieren venir, que no vengan, nadie los obliga. Pero yo hago la lectura que quiero.

Hablaste de boicot, de operación terrorista, les hackearon la cuenta… ¿Tan importante es?

El tema del hackeo tiene que ver con la nueva criminalidad cibernética. Creo que una cuenta de APTRA siempre es algo atractivo para aquellos que están trabajando desde la marginalidad o la ilegalidad. Me ha pasado a mí personalmente también. Y sí, es importante como para que cada año se arme todo esto.

Además de Suar, la gran ausente va a ser Mirtha Legrand, con la que siempre tenés un frente abierto…

Si bien es una primera figura, cuando hay que informar yo informo. Si la información duele o molesta o incomoda, y bueno. Marcela Tinayre se enojó mucho cuando dije que Marcos Gastaldi iba a ser detenido, ella salió a desmentirme y a los dos días lo detuvieron. Lo mismo cuando negó la separación y después se separó. Entiendo que tiene que preservar la integridad de su familia, por su popularidad. Pero bueno, si yo digo información no se puede enojar. Además estamos hablando de una conductora que jamás se cuidó de decir y preguntar nada: si mal no recuerdo, fue ella la que preguntó si adentro del cajón estaba el cuerpo de Néstor Kirchner.

¿Y Jorge Lanata?

A Lanata, por el hecho de ser un fumador compulsivo y con muchos años ya de eso, su salud es complicada y siempre está el riesgo de que le pase algo. Pero ahora me parece que lo que le agarró fue un síndrome de “martinfierritis”, porque como en su horario tiene que competir con los Martín Fierro, capaz le quedaba mejor internarse para hacerse los estudios que se tiene que hacer.

Vienen creciendo los programas de panel, las buenas ficciones, baja Tinelli. ¿Hacia dónde creés que va la TV?

Creo que la televisión argentina está entre las primeras del mundo sin ningún lugar a dudas porque he visto y veo otras pantallas todo el tiempo. Capaz no tengamos la tecnología de otros lugares del mundo, pero tenemos un profesionalismo espectacular.

¿Va a ser una fiesta más política que nunca en este año electoral?

El Martín Fierro se puede consumir desde muchos lugares. Creo que este va a ser una mezcla de político y social con medicinal, porque va a estar la Campaña de vacunación, va a estar marcada por el año electoral, se va a hablar del Ni una menos, del pañuelo verde y el celeste, de la desigualdad entre mujeres y hombres en los medios. Todo eso va a estar presente. Y también todo el tema de los egos, las peleas, los vestidos.

¿Y con el tema de Juan Darthés creés que habrá repercusiones?

Es esperable que haya alguna sorpresa o alguna referencia. Esa es la parte más interesante: la de esa impronta y ese misterio de que nunca se sabe bien qué va a pasar, que en un punto puede pasar de todo, y por eso la cobertura que tiene. Es siempre una sorpresa.

¿Vos lo disfrutás o lo sufrís?

Lo disfruto a la una de la madrugada, cuando ya pasó todo. Y después necesito una semana para recuperarme.

¿Se viene nomás el Martín Fierro latinoamericano?

Sí, sí, para fin de año se va a llevar a cabo, en Miami. Ya está el contrato firmado y está el 50 por ciento de la plata. Pero no voy a estar –anunció su renuncia para fin de año- así que va a ser con las nuevas autoridades.

Acaba de fallecer Lucho Avilés. ¿Quién fue para vos en esto?

El pionero de la “patria chimentera”. Él inventó una industria.