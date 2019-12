Manu: "Esta final no la tomo como una revancha"

Aunque el Manu perdió el título de la Máxima, no toma esta definición como una revancha. “Son dos categorías distintas en las que por suerte puede llegar con posibilidades de campeonato a fin de año”, analizó por eso “no lo encaro de una forma distinta. Si hubiera sido campeón el fin de semana hubiera estado con la cabeza de la misma forma”, aclaró.

El cipoleño mira desde arriba a su rival pero eso no lo saca de foco porque “si bien llego con una diferencia de puntos que el domingo no tenía, esta es una definición de campeonato”, recordó.

Sí lo deja tranquilo que el auto llega bien. En este sentido señaló: “Vengo de clasificar segundo en la última carrera (Rosario) con muchos kilos y después hicimos una carrera buena” (terminó tercero tras la exclusión del ganador Pernia). Consultado sobre si aplicará alguna estrategia en la final aseguró: “Es fundamental no entrar en roce, llegar y sumar puntos. Es lo que necesito. Teniendo en cuenta los kilos que voy a tener, probablemente no esté tan adelante y esté en el pelotón del medio un poco enredado, por lo que habrá que cuidar de que no pasen esta cosas”, concluyó.

