juan siciliano on Twitter Urcera denuncia públicamente un complot. que esa tuerca fue puesta por alguien para hacer daño. Gravísimo. https://t.co/SclDZIwpz1 — juan siciliano (@SicilianoJuan) September 7, 2019

Pero el Manu fue más explicito y le dijo a la revista Solo TC: “Claramatente fue un sabotaje. Porque adentro del motor encontraron pedazos de una tuerca autofrenante, que no forma parte del armado del motor. Es muy ignorante el que la tiró… Esta situación me da bronca. No puede ser que pase esto”, dijo ofuscado.

Coincidió luego con el cronista de Carburando quien al abordarlo le consultó si consideraba “exprofeso”, lo sucedido. “Si” le respondió el líder de La Máxima porque “no se usa ninguna tuerca de ese tipo en ninguna parte del motor y menos en el lugar dónde estaba”, agregó.

Vuelta Previa on Twitter "Encontramos una tuerca adentro de un elemento que no se utiliza, raro, pudo haber caído de otro auto en pista y entrado en el nuestro. Quiero creer eso, fatalidades que pueden ocurrir, no creo que haya sido una mala intención", Gustavo Lema, director del equipo JP Carrera — Vuelta Previa (@vueltaprevia) September 7, 2019

“Mi duda después de lo que pasó el viernes era de que había algo en la rotura. Se desarmó y se veían marcas raras en el pistón hasta que se encontró esa tuerca de un tamaño que no se usa en el motor y mucho menos en la admisión”, contó. El piloto rionegrino sospecha que la maniobra fue hecha dentro del autódromo “porque el encargado de mi auto (Fabián) puso el motor el jueves a la noche antes de taparlo y después no se arrancó más. El motor lo roleamos dos veces antes de venir para acá”, explicó.

“Es una pena todo lo que pasó. No quiero hablar más del tema. Me gustaría que se busque el culpable que aparezca algo. Uno nunca piensa que van a pasar estas cosas”, protestó.

Más adelante dijo sentirse “amargado por la situación. Por todo el esfuerzo que hago yo en entrenar todos los días. Dedicar el ciento por ciento de mi tiempo al automovilismo y por mi equipo también. Los mecánicos habían puesto todo para arrancar de la mejor forma los playoffs. Es disgustante arrancar así. Obviamente que queda muchísimo de campeonato. No está nada perdido pero teníamos un buen motor 1 que, hoy, no lo tenemos”, disparó.

JOSE MANUEL URCERA DUDOSA ROTURA DEL MOTOR EN TC

Con el recargo, buscará avanzar desde la serie

José Manuel Urcera (Chevrolet) quedó muy retrasado en la clasificación de esta primera fecha de la Copa de Oro (puesto 24°) con el recargo que sufrió (seis décimas) por el cambio de motor. Con este resultado, el cipoleño participará este domingo de la tercera serie, prevista para las 10, paritendo desde la cuarta fila que encabezará Juan Martín Tucco (Dodge).

Con el nuevo motor Manu fue la referencia en el único ensayo matutino y en la primera clasificación terminó octavo a 445/1000 de Juan Martín Trucco. Y luego en la clasificación definitiva quedó séptimo hasta que Juan Manuel Silva metió la pole, sobre el cierre de la jornada y lo dejó octavo. Con el recargo cayó más atrás en el clasificador.

Por su parte, Juan Cruz Benvenuti (Torino), fue 17° en único ensayo previo a la primera clasificación, dónde el angosturense no pudo mejorar la perfomance y concluyó en el puesto 36°.Luego en la clasificación definitiva, mejoró dos puestos y este domingo largará 12° en la primera seria (9). La final será a las 13:20.

