Manu Urcera: "Estoy tranquilo y muy confiado"

Manu salió a pista en el segundo grupo y dio cuatro vueltas y en su mejor giro del entrenamiento, registró 1m39s174 a 9s565 del neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), la referencia de la jornada.

Complicado el día, la verdad que, con el viento y todo, no se pudo trabajar en el auto, pero igual conforme con el funcionamiento, así que a esperar mañana

Hoy será un día clave y los pilotos tendrán la posibilidad de probar los autos en los dos entrenamientos reprogramados para la mañana (a las 9.45 y 11.15), para buscar sus mejores tiempos por la tarde, en las dos clasificaciones posteriores (a las 13.15 y 15.05).

Urcera se ubica tercero en la Copa de Oro, a 15 puntos del líder Agustín Canapino (Chevrolet), en una fecha en la que hay 70,5 puntos en juego.

Pese a que el rendimiento del Chevrolet del rionegrino no fue el esperado en las fechas pasadas, la apuesta está en evolucionar en Centenario. Ayer, el cipoleño no pudo entrenar en pista, pero sí lo hizo en un simulador. Manu no quiere dar ningún tipo de ventajas durante este fin de semana. “Estoy tranquilo, muy confiado”, manifestó.