Manu Urcera reconoció que quiere ser papá junto a Nicole Neumann

Las aventuras de Manu Urcera y Nicole Neumann en Europa se terminaron, pero los planes a futuro de la pareja siguen cultivándose y uno de ellos es la posibilidad de ser papás , algo que la modelo ya conoce y el corredor no ve con malos ojos.

"Afianzando la pareja, cada vez mejor. Me acompañó esta última carrera que tuve en Italia. Tratamos de hacer un mix de mi trabajo y obviamente Europa es muy lindo y tratamos de disfrutar y conocer lugares", contó Manu Urcera en Socios del espectáculo.

Manu Urcera quiere tener un hijo con Nicole Neumann

“En algún momento me gustaría tener un hijo. No sé en qué momento, hoy no es el pensamiento ese pero se va a dar en algún momento. Y el día que sea va a ser con felicidad seguro", siguió.

En ese mix, Nicole aprovechó que se fue a Italia a acompañar a Manu a la carrera y se tomó el tiempo para visitar a su hermana menor, la sueca llamada Clara Alicia Bacher, de 20 años y con un parecido impactante a su hermana mayor. Además, estuvo presente su padre, que le dio un hermoso regalo a sus nietas.

"Regalitos de abuelo Bernd y tía Clara", fue la leyenda que utilizó la mediática en una historia de Instagram en la que se pueden ver diferentes pulseras de oro y mostacillas de colores celeste, azul y rojo.

Anteriormente, la exmodelo publicó una foto con su papá y hermana más pequeña. "¡Un resumen de mi sábado en Imola! Familia, looks, carrera, podio. ¡Wowww! Días intensos como me gustan a mí. ¡Muy escorpio! Gracias, gracias, gracias", contó en su cuenta de Instagram en la foto en la que se la puede ver junto a Clara, su padre y Manu.

Bernd Unterüberbacher, el papá de Nicole, es un instructor de esquí y empresario austriaco y Clara es la menor de sus hijas, quien nació en Suecia y vive en el sur de ese país, y en Argentina no es muy conocida como sus otras dos hermanas.