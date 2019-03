Manzanares: "Me saqué el veneno que tenía dentro"

Buenos aires. “Si uno va preso se la tiene que aguantar. Yo el mensaje que di es que no hablen, ¡que no canten!”, le contó Guillermo Moreno a Alessandra Minnicelli, la esposa de Julio De Vido, sobre su pedido a los funcionarios y empresarios detenidos por la causa de los cuadernos de la corrupción. Pero Alejandro Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner, no le hizo caso: “Me saqué todo el veneno que tenía adentro”. Incluso, fomentó a que otros arrepentidos cuenten la verdad sobre la trama K para recaudar dinero ilegalmente.