Marabunta perdió con Uni y no pudo lograr el ascenso

Los cuatro tries que Universitario marcó en el primer tiempo casi que sellaron la suerte de la final. Martín Núñez, José Correa, José Torres y nuevamente Núñez marcaron un contundente 26 a 0 cuando restaban tres minutos para el cierre del primer tiempo.

Marabunta reaccionó en esos segundos finales con el try de Lucas Moyano, que sirvió para encarar el segundo tiempo con otro semblante. Pero Universitario no permitió la reacción de Marabunta y sumó dos nuevos tries a través de Matías Fortuny y Marcos Secchi (40-5). Marabunta comenzó a jugar más en terreno rival y descontó con dos tries de Bautista Nogueira y otro de Jeremías Salazar, pero no alcanzó.