Con el estreno del astro en el banco, el Gran Pez consiguió su primer triunfo en el certamen, abandonó la parte baja de la tabla de posiciones y quedó a cinco puntos de los puestos de clasificación a la liguilla.

La expectativa para el primer partido en México del ex capitán de la selección argentina fue máxima. A pesar de que el estadio no tuvo un lleno total, las miradas se enfocaron en el técnico, que tuvo una noche intensa.

En una transmisión televisiva particular, Maradona soportó una marca personal de las cámaras, que seguían exclusivamente al "Diez". Todos sus movimientos ocupaban un espacio en uno de los ángulos inferiores de la pantalla.

Tras un primer tiempo sin goles, Dorados logró en los 30 minutos finales anotar el doble de tantos que en los primeros seis partidos del certamen. Vinicio Angulo a los 59', 61' y 75' y Alonso Escoboza (86') fueron los goleadores.

Maradona festejó cada gol con mucha intensidad, agradeciendo a "Dios" y a sus "papás" en cada anotación. Abrazó a los jugadores que tenía más cerca e incluso entró a la cancha para felicitar a los goleadores, a pesar de los regaños del árbitro.

"Dimos el primer paso. ¡Gracias a todos por el aguante!", escribió en redes sociales el ex futbolista y agregó: "Hicimos un gran partido, lo veníamos planeando desde que vimos a Cafetaleros".

"Para la gente tonta que habla sin saber, soy un enfermo del fútbol, me veo todos los partidos y aquí va a ser igual", advirtió. "Yo voy ciego con los jugadores, se habla del 4-1 pero no del sacrificio en los entrenamientos. Yo no vine a callar bocas, vine a trabajar", manifestó.