Maradona quiere la cabeza de la persona que lo dio por "muerto"

El anuncio lo hizo su abogado Matías Morla a Clarín.

“Acabo de hablar con quienes están en mi estudio jurídico en Buenos Aires y ya les di las instrucciones para que hagan pública la decisión de dar una recompensa de 300 mil pesos a aquella persona que aporte datos certeros y precisos sobre el autor de los audios”, explicó el letrado y continuó diciendo: “En estas cuestiones tecnológicas, se cree que no se puede llegar a la verdad. Pero si hay un incentivo económico muchas veces alguien que sabe como se inició, termina contando todo y ayuda a desenmascarar a quien estuvo detrás de semejante atrocidad”.

En los audios, se escucha a una persona diciendo que el Diez sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Primer audio: "Hola, Mati. Bueno, ya sabés... ¿Te enteraste, no? No aguantó. Dio lo que pudo. Estamos en la clínica. Fue paro cardiorrespiratorio. Lo intentaron levantar. Intentaron con una inyección de adrenalina en el corazón. Intentaron un montón de vueltas y no hubo manera. Aún La Selección no lo sabe. Los jugadores saben que se lo llevaron en ambulancia, pero no saben más que eso".

Segundo audio: "Ahí se lo llevan Mati. (ruido de sirena de ambulancia)... Se lo están llevando ahora. Parece que lo trasladan a otra clínica. No entiendo cual es el motivo, pero te mantengo al tanto".

Tercer audio:"¿Qué hacés, Mati? Escuchame una cosa. Mirá que lo de Diego lo van a estar informando recién mañana. El hecho de que justo Argentina ganó hoy... Recién vino (Guillermo) Coppola. Mirá lo que es el puto destino (sic) que hoy se arregla con Guillermo y pasa lo que pasa. Pero lo van a estar informado recién mañana debido a que fue una decisión de la familia de Maradona. Por el tema de la clasificación de Argentina y para no ahogar la victoria. Acá es un quilombo. Yo tuve que salir a la puerta. Está llegando mucha gente. No sé como lo van a poder contener hasta mañana. pero no digas nada evidentemente. Ni a redacción ni a nadie... Solo comunicalo a gente de mucha confianza. Pero hasta mañana lo de Diego no lo van a avisar".

Por último, y para mostrar su estado de salud, Diego compartió en su cuenta de Instagram una foto suya, junto a la leyenda “Hay Diego para rato”.

