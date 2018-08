El 10 publicó un largo mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que apuntó principalmente contra Diego Fucks y se postuló para volver a ocupar el banco de la albiceleste.

"Con respecto a la selección argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Mientras me operaban, escuchaba al Chavo Fucks, por ejemplo, y ni siquiera me nombró entre los posibles candidatos. Yo me acuerdo de sus comienzos, cuando yo todavía jugaba, y pareciera que ahora él ya no me conociera", escribió.