Maradona y su emotivo reencuentro con Coppola

"Como siempre, fue un encuentro emotivo, con sensibilidad al taco y felicidad absoluta. Nos dimos un lindo abrazo, estaba emocionado", dijo Guillote tras el homenaje.

"Ya nos habíamos cruzado en el Mundial. Fue en ese momento un encuentro muy emotivo porque había pasado mucho tiempo sin vernos. Hoy charlamos más de 30 minutos, como hace años no lo hacíamos. El destacó que le gusta mucho la Copa Argentina y hablamos junto al director del torneo, Alex Ganly, que era un honor que Diego la dirija por primera vez", manifestó en diálogo con Olé.

"Lo vi bien, donde a él le gusta. Le desee lo mejor y sobre todas las cosas que sea feliz. También hablamos de nuestra familias, lo vi sonriente y eso me puso muy feliz a mí", dijo en otra entrevista con TyC Sports. "Justo hoy Messi en el San Paolo, hablamos de eso también... '¿Viste lo que era el San Paolo?', agregó.

Por su parte, Maradona expresó: "Lo quiero mucho. Esta Copa para nosotros es un honor, lo hablé con el dueño y la cabeza visible. Me desearon lo mejor, y yo lo mismo a ellos”.

Más allá del encuentro, Diego aprovechó los micrófonos para criticar a la dirigencia de Boca. “En la Bombonera tengo mi palco, que ahora es de Benjamín. Mi termómetro me marca que no puedo entrar una zapatería y no puedo comprarme ni un jean. Los otros sí pueden hacer eso. Hay mucha gente que pasa el Río de La Plata y no lo conoce ni la familia. A los de Boca ojalá les salga bien, pero para tratar de ser un dirigente hay que tener un poco de estudio. ¿Pergolini? no sabe lo que es una pelota”, dijo.

TNT Sports LA on Twitter ¡QUÉ NOCHE, DIEGO! Debut en Copa Argentina, homenaje, encuentro con Coppola y triunfo de Gimnasia 2 a 0 ante Sportivo Barracas para meterse en los 16vos de final. La noche de Maradona, en fotos pic.twitter.com/XYjgS3xxWI — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 26, 2020

