Marcela Kloosterboer contó la causa por la que Agustina Cherri no la va a ver al teatro

Se conocieron trabajando juntas cuando eran chicas, en la famosa tira Chiquititas, y desde entonces no se separaron más. Las dos actrices son mejores amigas y siempre que pueden se muestran juntas, a tal punto que todos los veranos comparten tiempo de vacaciones en Villa Carlos Paz donde Kloosterboer tiene una casa con pileta. La foto de ambas juntas en bikini se convirtió en un clásico en su relación, a tal punto que hasta los medios le preguntaron por esto a Marcela, quien tuvo que admitir que este 2023 el encuentro no podrá darse.

“Mirá, este año no la vamos a tener porque Agustina, si viene, va a tener que parir acá. Porque está con una panza así (hace un gesto con las manos). Así que Agustina no va a poder venir pero Celeste (Cid), sí. Ya me prometió que viene. Así que acá la esperamos. Agus no porque está a punto de parir", respondió Marcela Kloosterboer.

Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri 2.jpg

Vale recordar que Agustina Cherri está en la recta final de su embarazo, y pronto dará a luz a su cuarto hijo.