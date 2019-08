El también docente teatral, además de la dirección de la puesta se mete en la piel de Felipe Azul Metileno, quien será juzgado por robarse un vuelto de 22 pesos y centavos. “Ahí arranca la obra y piden piedad para ese acusado que comienza a ser interrogado. Durante la interpelación empieza a recordar cuando iba al colegio, cuando tenía una novia o cuando se encontró a otra persona en París. Habla tantas locuras que el disparador es totalmente inusitado e inesperado”, adelantó De Bellis sin dar más detalles de la historia para que el público se acerque hoy a las 22 al casino.

El actor aclaró que ¿Quién, yo? es una obra apta para todo público. “No hay ninguna palabrota ni nada obsceno. La historia la pueden disfrutar los niños como los adultos”, explicó Marcelo.

P22-F4-CULT(SCE_ID=346166).jpg

Primer amor

El productor Javier Faroni fue quien se encargó de tener a Suárez y De Bellis cuando los convocó para Chorros y Como el culo. “Nos hicimos amigos en esa dos obras inglesas que son muy buenas y ahora surgió la posibilidad de esta propuesta”, explicó Suárez sobre el encuentro entre los dos actores.

De Bellis, en su rol de director, aseguró que la producción lo ha “marcado como actor y ser humano”. “Fue mi primera obra que representé en un colegio. Y ahí dije ‘yo quiero ser actor’. Es una emoción atípica y diferente a todas porque amo el personaje. También porque tenía 16 años y me llevaban por el medio de una platea. Realmente es como volver al primer amor”, explicó De Bellis.

P22-F1-CULT(SCE_ID=346163).jpg

Marcos

Suárez, conocido popularmente por el personaje de Marcos, el marido amarrete de Claudia de la reconocida serie de spots del Banco Galica, confesó que con esa personificación “entró a la popularidad” y hoy no reniega cuando lo asocian con el personaje. “La verdad que la actuación la tuve siempre en mi cabeza de chico. Marcos me abrió muchas puertas a otros trabajos y me dio una popularidad que es difícil de conseguir y que es necesaria. Además, también me dio la posibilidad de casi vivir de la actuación. Si vas a presentar un espectáculo como ¿Quién, yo? o una película, la gente la va a ver por el director o por los actores que están porque te relaciona con otras cosas que hiciste”, dijo Suárez.

Dardo Fuseneco está feliz

En junio, julio y agosto del 2020, Casados con hijos estará en el Gran Rex. Así lo anunció días atrás Daniel Ambrosini en Intrusos. Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas, Marcelo de Bellis, Luisana y Darío Lopilato firmaron y acordaron la vuelta.

A 14 años de su estreno, Telefe sigue emitiendo una de las comedias más queridas y recordadas por todos. El año pasado, el mismo De Bellis se encargó de fogonear el regreso de Casados con hijos al publicar en las redes una imagen con la siguiente inscripción: “Soñando y hablando para hacer Casados con hijos en teatro”.