Marcelo Polino criticó duramente el programa de Natalia Oreiro

“En su momento a mí me habían hablado para el programa, pero bueno después yo me fui a Chile”, contó Polino sobre el llamado que recibió para ser parte del reality. A lo que el comunicador agregó una revelación de su deseo de encontrarse con la cantante uruguaya: “A mí lo que me interesaba era trabajar con la Oreiro”.

Sin embargo, fue clarísimo al referirse al formato: “¡Pero no es para mi estilo! ¡Es muy infantil! ¡Yo no podría confrontar con una abejita!”. “Es un formato muy ingenuo, naif. A mí cuando me habían hablado de él, me puse a ver el de España que le fue bien, pero en Chile fracasó y en Uruguay también anduvo bien. Lo que sí es que todos lo hacen semanal, no todos los días. Igual son veinticuatro capítulos y ellos van una semana adelantados en las grabaciones”, analizó el periodista.

¿Qué pasará con el nuevo Formato de Telefe?