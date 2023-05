María del Mar Román reveló cómo su relación hoy con Jorge Rial

“¿Son novios o no te gustan las etiquetas?”, le consultaron. "No solo no me gustan las etiquetas sino que… Yo soy una persona muy importante que estaba justo. Soy la persona que estuvo en el momento crucial”, respondió ella intentando eludir el tema.

“Uno siempre se asusta, pero a mí me asusta entrar a una clínica por cualquier cosa. El concepto ‘clínica’ me asusta, pero los otros detalles los irá contando él”, agregó María del Mar Román .

María del Mar Ramón 2.jpg

“Él fue por cuestiones laborales y yo oficié como el enlace local. Le traduje ciertas palabras y tengo entendido que tiene muchos proyectos en la región”, aseguró la supuesta nueva novia de Jorge Rial.

“Colombia está moviendo mucho, él fue por proyectos laborales y yo estaba ahí y después me quedé por la presentación de mi nueva obra y la gira en la Feria del Libro”, cerró.

Hace pocos días, la escritora había vuelta a su programa en Futurock y sin dar demasiados detalles contó qué es lo que vivió en esos días de súper exposición. “Recibí muchos mensajes y tuve que cerrar mi Instagram en un momento, y lo voy a mantener”, admitió.

Según contó la escritora, fue ahí que recibió un mensaje que calificó como “su peor pesadilla”. “Esta persona no me puede estar mandando mensaje a mí. Dios, no me hagas esto, por favor”, bromeó la nueva novia de Jorge Rial. Más tarde el propio Ángel de Brito confesó que él había sido quien le envió el mensaje.

“Después me dije ‘yo no tengo por qué responder’ y además estaba en mi país, mi casa. Así que no contesto, no mando mensajes. No hablo de mi vida privada yo”, cerró.