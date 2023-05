Jorge Rial contó qué es hoy en su vida María del Mar Ramón, su novia colombiana

Sin embargo, el periodista jamás confirmó que estuviera en una nueva relación tras su escandaloso divorcio de Romina Pereiro. Es por eso que sorprendió a todos cuando se conoció que viajó junto a María del Mar Ramón y tenían una conexión más allá de la amistad.

“Es una amiga de mi papá”, dijo Morena cuando fue consultada en LAM (América) por el vínculo que su padre tiene con la escritora. Además la calificó como una “muy buena chica” a quien se encargó de contarle cómo estaba la salud Rial hasta que ellas finalmente llegaron a Colombia. “Nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo”, contó Morena.

Rial, en tanto, contó cómo es su vínculo con la mujer colombiana que estuvo a su lado: "Es una gran escritora. Me acompañó a morir. Fue muy importante. Ella fue muy importante. Mis hijas fueron muy importantes…"

“Tuve muerte súbita. Estuve diez minutos muerto”, le explicó Rial con un hilo de voz al enjambre de noteros que fueron a preguntarle cómo estaba tras este episodio crucial. “Hay que cuidar mucho la arritmia... Se habló mucho de que me hago mala sangre. Que como muy mal, pero como muy bien. De hecho, no saben lo bien que me dieron los estudios. Estoy bárbaro”, dijo por otra parte.

Y respecto a los diversos rumores que circularon sobre lo que habría consumido o no, fue tajante: “No me pegué un saque, no tomé viagra, nada”. “Sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Me despertó el dolor, me di cuenta de que no era un dolor normal. Llamé a mi cobertura médica y a partir de ahí empezó todo”, resumió acerca de lo que lo motivo a pedir asistencia ante el ataque cardíaco.

“No tengo miedo y tampoco quiero entrar en esa cosa mística ni nada. Ahora lo quiero saber es si adonde fui dejé algo o me traje algo. Es lo único que quiero saber”, cerró al respecto.