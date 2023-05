María Fernanda Callejón lloró y contó por qué denunció a su ex, Ricky Diotto

"Taparle la boca a una persona como yo, que estoy acostumbrada a manejarme con la verdad. Ustedes me conocen, hace 40 años que trabajo en el medio. No entiendo cómo el victimario pasa a ser la víctima, que me pase una cautelar me parece un montón", sumó María Fernanda Callejón .

“El que expuso todo en los medios fue él, en una nota con Karina Iavícoli”, aseguró la actriz quien aclaró: “Con Sebastián Soldano pautamos la nota mucho tiempo atrás, y fue antes de recibir la cautelar”.

“Tuvimos una charla hermosa, y él apuntó a algo que estaba guardando y callando y que todavía no podía procesar, porque aguanté muchísimas sensaciones. Me preguntó por los días que tomé la decisión de separarme. Cuando hace esa pregunta, me encuentro hablando de algo que me salió, y me di cuenta que empecé a hablar, estaba ahogada de callar. Una de las violencias es silenciarte, me di cuenta después que había hablado con Sebastián”, explicó.

“Me encontré hablando de mi vida, no denunciando a él... Y no quise contar la violencia física porque fui cuidadosa, porque traté de preservar hasta último momento, sobre todo a mi hija. Después, pedí ayuda a la Justicia”, agregó María Fernanda Callejón, quien luego se refirió a su hija.

“Estoy defendiendo con uñas y dientes, como una leona esta situación. Estaba bloqueada de cubrir tantos flancos, es mentira que yo no pago, a mi hija no le falta nada. Tengo que trabajar porque el señor pagó dos cuotas provisorias de 45 mil pesos”, cerró.