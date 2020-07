"Colocamos una estufa tiro balanceado nueva en casa, con un gasista matriculado de confianza. Pero se ve que algo se filtró. Gracias a Dios, estamos bien", explicó y aclaró que en la jornada del domingo, un especialista iría a su domicilio para revisar la instalación y descubrir la falla.

En Argentina se calcula que 200 personas mueren al año por intoxicación por monóxido de carbono. Este gas, que suele filtrarse por algún problema en la instalación de la estufa o en sistemas de calefacción no seguros, no se huele ni produce irritaciones en los ojos, por lo que actúa de forma silenciosa.

Los síntomas de intoxicación son dolor de cabeza, sensación de debilidad, náuseas, vómitos, mareos, falta de aire, desorientación, visión borrosa y pérdida del conocimiento. Ante la sospecha de intoxicación se recomienda abrir puertas, ventanas, salir del ambiente y si es necesario pedir ayuda médica.

Para evitar intoxicaciones por monóxido se recomienda mantener los ambientes ventilados, revisar que los aparatos para calefaccionar y las instalaciones de gas estén en buenas condiciones antes de usarlos, chequear periódicamente que la llama del gas se vea de color azul y no amarilla, lo que indica una mala combustión, y no dormir con el artefacto prendido si el espacio no cuenta con adecuada ventilación.