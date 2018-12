María Valenzuela confesó que toma aceite de cannabis

Todo comenzó cuando la Chiqui le consultó a la actriz por su actual estado de salud, teniendo en cuenta que hace un tiempo estuvo internada en una clínica psiquiátrica. “Llegué a pesar 10 kilos menos de los que hoy tengo. No comía nada. Estaba deprimida”, lanzó la entrevistada, argumentado que se desató a raíz de la muerte de un amigo muy cercano. “Venía de una seguidilla y se sumó la muerte de un amigo, que era como mi hermano. Además, estaba con un negocio relacionado con la hotelería y llegó un momento en el que no se pudo seguir. A partir de ahí me tiré en la cama, pero un amigo llamó a mis hijos. Estaba viendo un psiquiatra pero dejé de hacerlo porque tenía ataques de pánico”, comentó.