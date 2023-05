Mariana Fabbiani reveló cuál es la panelista que quiere en su programa de América

Mariana Fabbiani reveló cuál es la panelista que quiere en su programa.mp4 Mariana Fabbiani contó en LAM, a modo de primicia, quién es la figura que se niega a ser panelista de su programa.

En un distendido reportaje con Ángel de Brito y sus “angelitas”, la conductora reveló un deseo que hasta ahora parece que le va a costar cumplir, ya que la panelista que ella quiere convocar se niega a aceptar su propuesta.

La revelación se dio en el momento en el que Fabbiani hablaba de sus padres y de la herencia artística que tiene gracias a árbol genealógico materno. Su mamá, Silvia, es actriz y es la hija del recordado pianista, compositor y director de orquesta de tango Mariano Mores.

Mientras contaba anécdotas de su infancia entre teatros y camarines ,y recordaba cómo se emocionó al conocer a Tita Merello, quien en una oportunidad le cantó el Feliz Cumpleaños desde el escenario, Mariana no se pudo contener y reveló su deseo.

Mariana Fabbiani firma contrato con Marcelo Tinelli.jpg La conductora fue convocada por Marcelo Tinelli, gerente artístico de América TV, para volver con El diario de Mariana.

"Te voy a dar una primicia, pero solo para convencerla a ella. La quiero traer a mi mamá al programa. La quiero tener de panelista y estoy tratando de convencerla", le dijo a Ángel de Brito la conductora de DDM.

Pero Silvia no estaría dispuesta a aceptar la propuesta. "No quiere saber nada, sería re buena panelista porque es la que me pone al día de todo. Yo la llamo y me dice 'no sabes lo que pasó...'. Ahora está mirando, sin dudas porque ve todo, pero LAM no se lo pierde", confesó Mariana Fabbiani.

También contó que su mamá es muy parecida a Dora, la picante madre de Yanina Latorre "Es un peligro, eh. Es como tu mamá", le dijo Mariana a la ácida panelista de LAM. "Es la impunidad de la edad, de la experiencia...", le dijo la conductora entre risas.

Mariana Fabbiani con su mamá.jpg Mariana con su mamá, Silvia Mores, a quien quiere como panelista en su programa.

Ante esta presentación de Silvia Mores por parte de su hija, Ángel de Brito le dijo a Fabbiani: "Si no quiere ir con vos, que venga de Angelita... No hay problema". Ahora Mariana no solo deberá tratar de convencer a su madre de que debute como panelista sino también de que lo haga en su programa y no se le vaya a escapar para formar parte de las “angelitas”.