“Claudio Paul Caniggia ya no atiende más a Mariana Nannis, la acaba de bloquear. En las últimas horas, las discusiones se han puesto muy fuertes, está todo muy álgido; diría que es el peor momento de los Caniggia, y voy a contar de qué lo acusa Mariana Nannis: puntualmente de actos de violencia hacia ella”, explicó Lucas Bertero.

“Ella viene sufriendo maltrato psicológico desde hace mucho tiempo, puedo decir las cosas que textualmente el Pájaro Caniggia le dice: ‘Andá a trabajar’, y le dice todo el tiempo que está gorda, la denigra. Ella se siente desvalorizada como mujer, está deprimida, y la palabra que usa la amiga que está conteniéndola en este momento a Mariana es: ‘Mariana está desquiciada, desvalorizada y sin dinero líquido’. No tiene dinero líquido para salir a comprar, tiene solo las tarjetas de crédito que dependen de Claudio Paul Caniggia y eso es lo de último momento. La estrategia de ella es denunciarlo en el juicio de divorcio por actos de violencia”, finalizó.

En ese momento, le consultaron a Burlando si estaba al tanto de esta denuncia de Nannis, y el letrado le quitó valor. “No, pero yo siempre espero, entre otras cosas, la posible denuncia de violencia. Hoy es prácticamente una palabra que protagoniza muchísimas situaciones de estas características… Creo que hay situaciones que se tienen que valorar. En esta relación, hace un año y ocho meses había muy poco diálogo. Hace un año y dos meses que prácticamente no hay comunicación. Entonces, la situación de maltrato actual, obviamente cae por el propio peso de no verse, no estar juntos, de no tener diálogo, ningún tipo de vínculo”, contó.

“En toda situación conflictiva de pareja, más allá de si son marido y mujer, pareja legalmente casada o no, siempre los exabruptos existen lamentablemente. Lo bueno sería tal vez que directamente desaparezcan este tipo de situaciones y no generarlas ni crearlas”, continuó Burlando.

