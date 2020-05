Mariano Caprarola confesó qué le pasa algo con Diego Leuco

“La verdad es que sería deshonesto puntuarlo porque a mí me pasan cosas con él, soy su fan. No tengo una amistad con Diego, pero soy su fan. Y como fan, le pondría un 10. Y si me guiña un ojo esta noche (por el viernes), le hago esto...”, expresó, con un tabla con el número 10 y otra con un emoji de la carita con corazoncitos en los ojos.

Un sol

Además, Mariano pidió que el periodidsta haga una seña en complicidad con él ante las cámaras: “Que se acomode la corbata, con eso me basta y me sobra, porque guiñar un ojo en medio de una noticia es raro”, pidió. Luego, entre risas, redobló la apuesta: “Cada vez que mire a la cámara y se acomodes la corbata, va a ser como Un sol para los chicos para mí, alegría”.

Según reveló Rodrigo Lussich en Intrusos en abril pasado, Leuco estaría en pareja con Carolina Amoroso, presentadora de TN Central.