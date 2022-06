Marina Calabró tildó de "chimentero" a Andy Kusnetzoff

Marina Calabró descargó contra Andy Kusnetzoff y no es la primera vez que lo hace. El debut de la nueva temporada de PH: Podemos Hablar fue fuertemente cuestionado por la periodista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) cuando tildó uno de los segmentos como “pavada incalificable televisada”, refiriéndose a la máquina recolectora de peluches.

"Andy hizo todo un entre como diciendo 'sé que esta semana Camilo dijo que Evaluna Montaner, no sé por qué no lo tengo muy claro...'. Andy, si sabés todo y lo tenés todo escrito", contó la columnista de espectáculos del programa de Jorge Lanata.

Embed

Fue en ese momento cuando fulminó a Kusnetzoff: "No te hagas el 'no consumo cosas chimenteras'. ¡Si hacés un programa de chimentos!". "Viene LAM, Socios en el Espectáculo y PH. Y después reniegan. Pero no importa", concluyó Marina Calabró contra el conductor de Telefe.

Invitada al programa PH, la hija de Reyna Reech y Nicolás Repetto reveló que junto a su marido consumieron la placenta de su bebé. "Vos pensá que la placenta es lo que crea al bebé en su totalidad, o sea que nada tiene más power, más hierro, más vitaminas. (…) Ayuda con las pérdidas post parto, con la lactancia, con la depresión post parto, tiene un montón de beneficios. Los animales nacen y se la comen y nosotros somos fucking mamíferos", explicó la actriz sobre el motivo que la llevó a consumir la placenta también como lo hizo Evaluna Montaner.