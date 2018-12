Marino negó la denuncia de abuso en pleno recinto

“Desde que hice la denuncia me llegaron un montón de llamados de otras empleadas del Congreso a las que les pasa lo mismo. Aquello fue horrible, me sentí paralizada”. Claudia Guebel, La asesora que lo denunció. La causa está en la Justicia Federal.

“Me he presentado sin haber podido tener acceso al expediente. Le hago saber también que pongo a disposición de este cuerpo mis fueros como senador de la Nación”, agregó en el final de la misiva. Tras la lectura, el senador se retiró del recinto y mantuvo un breve contacto con la prensa en el que reiteró su inocencia. “Siempre he defendido la división de poderes y como senador, que es uno de los poderes, no voy a hacer nada que impida que se me investigue”, expresó. Su abogado, Claudio Calabressi, adelantó luego que pondrán a disposición de la Justicia una lista de testimonios de empleados del Congreso que “saben que el senador trabajaba a puertas abiertas”, para desmentir los dichos de Guebel.

51 años tiene Claudia Guebel, la denunciante de Marino.

se trata de una militante radical, licenciada en Ciencias Políticas y especialista en defensa nacional. radicó la denuncia en la Fiscalía nacional en lo Criminal a cargo del fiscal Carlos stornelli

El letrado también cuestionó que la Justicia haya dispuesto que la denunciante declare con el método de cámara Gesell “después de haber estado en todos los programas de televisión repitiendo un relato que no se ajusta a la verdad”.

Calabressi explicó que quien debe probar la veracidad de la denuncia es Guebel, por lo que el senador no pondrá por ahora el teléfono celular a disposición de la fiscalía hasta tanto no accedan al expediente.